Julius Deutschbauer - ein Mann weckt seit 30 Jahren Mitgefühl

Julius Deutschbauer hält Ironie und Sarkasmus auf Plakaten fest.

Julius Deutschbauer, LESEDEMO. WERK X goes to Bezirksmuseum. Oktober 2022–Juni 2023, 2022

Ist er traurig, melancholisch oder verzweifelt? Jedenfalls weckt der Künstler Julius Deutschbauer, so wie er seit 30 Jahren aus seinen Plakaten schaut, das Mitgefühl des Betrachters. Schaut man also genau hin, entdeckt man Grauenhaftes, wie einen Hinweis auf den Ukraine-Krieg, oder seine satirisch oder ironisch verklausulierte Kritik an politischen Zu- und Umständen. Weil er 208 solcher Plakate geschaffen hat, widmet ihm das MAK in Wien eine Ausstellung für diese Variationen von konsterniertem Künstlerblick. Zudem ist im Kunstblättersaal Julius Deutschbauers Bibliothek ...