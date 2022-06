Katharina kehrt nach Werfen heim

Zwei gotische Skulpturen sind wieder in der Burgkapelle.

Zwei außergewöhnlich anmutige Werfner sind nach rund 70-jähriger Irrfahrt durch Salzburger Museen zurückgekommen: Eine Katharina und ein nicht namentlich bekannter Bischof stehen nun wieder dort, wo sie - vermutlich ununterbrochen - ihre bisherige 600-jährige Existenz verbracht haben, und zwar in der Sigismundkapelle von Hohenwerfen. Am Montagnachmittag wurden die beiden in einem Festakt begrüßt. Nun stehen die beiden, die in ihrer Haltung die Würde mit der Demut wunderbar vereinen, auf dem Altar der Sigismundkapelle.

Eigentlich hätten Katharina und der ...