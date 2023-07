Die Industrialisierung prägt Linz seit dem 19. Jahrhundert: mit Wirtschaftskraft, roten Bürgermeistern und Kultur-Schwerpunkt.

Gastarbeiter-kinder in Alt-Urfahr in Linz, 1980er Jahre.

Die vier Kinder von Gastarbeitern, in den 1980er Jahren in Urfahr fotografiert, stehen für eine Vergangenheit, die vorüber ist und doch in der Gegenwart nachwirkt. Heute herrscht Arbeitskräftemangel, dem durch Änderung von Steuergesetzen wie Arbeitslosenregeln und Aufnahme von Flüchtlingen begekommen ...