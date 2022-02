Klimts "Der Kuss" ist in NFT zerstückelt

Obwohl Klimts Gemälde unverändert ist, hat das Belvedere damit 3,2 Millionen Euro lukriert.

Das Griss um digitale Schnipsel von einem der kostbarsten Bilder der Welt hat sich in Grenzen gehalten. Von den 10.000 virtuellen Kleinteilen aus Gustav Klimts "Der Kuss" wurden bis Montag früh 17,3 Prozent verkauft. Und doch: Die Idee, diese Ikone des Oberen Belvedere in Wien als NFTs zu veräußern, hat dem österreichischen Museum in Wien bisher 3,2 Millionen Euro eingebracht - ohne dass sich am Original, dessen Hängung im Oberen Belvedere und der Eigentümerschaft der Republik Österreich etwas geändert hätte. ...