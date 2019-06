Der Versuch, das Gemälde "Bauerngarten" nachzupflanzen, scheitert. Trotzdem lohnt der Vergleich von Beet und Bild.

Was sehen wir, wenn wir ein Gemälde betrachten? Warum erkennen wir in Farbtupfen Blumen? Manchmal wird eine schwierige Frage leichter, wenn man sie auf den Kopf stellt. Dazu gibt das Gustav-Klimt-Zentrum in Schörfling am Attersee jetzt Gelegenheit, weil es aufzuzeigen ...