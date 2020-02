Knebl und Scheirl im Österreich-Pavillon bei Biennale

Die Künstlerinnen Jakob Lena Knebl und Ashley Hans Scheirl konzipieren den Österreich-Pavillon bei der 59. Biennale 2021 in Venedig. Das gab die Staatssekretärin für Kunst und Kultur, Ulrike Lunacek (Grüne), am Dienstag bekannt. Kuratorin ist mumok-Direktorin Karola Kraus. Die 59. Kunstbiennale findet von Anfang Mai bis Ende November 2021 in Venedig statt.

SN/APA/HANS KLAUS TECHT Ein Werk des Duos zierte das Wiener Rathaus