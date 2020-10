Kommt ein Pferd in die Galerie: Gruppenausstellung im Traklhaus

Ein Kunst-Symbol steht nicht nur für Glück: Vier Künstlerinnen zeigen im Salzburger Traklhaus aktuelle Arbeiten.

Pferde werden in der Kunst als Tiere mit Symbolwert gehandelt. In Hallein stand etwa kürzlich das Medienkunstfestival Schmiede unter dem Motto "Horses". Das Pferd symbolisiere meist "den treuesten Gefährten des Menschen, der einen überall hin trägt", sagt auch die Wiener Künstlerin Mela Diamant. Die Skulptur aus weißem Stoff und schwarzen Nähten, die sie im Traklhaus installiert hat, scheint jedoch nicht in Richtung des irdischen Glücks zu galoppieren, das so gern auf dem Rücken der Pferde vermutet wird. Der Titel ihrer ...