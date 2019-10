Kremser Museen putzen sich mit neuer Kunst auf

Mit vier neuen Ausstellungen steht der Kunstmeile Krems ein starkes Eröffnungswochenende bevor: "Donauspuren" heißt in der Landesgalerie Niederösterreich die neue Schau von Carola Dertnig, in der jene Funde eine Rolle spielen, die bei der Errichtung der Landesgalerie 2017/18 ausgegraben worden sind - etwa Holzpfähle, ein Mühlstein, ein Bootshaken, Vasen, Münzen. Um zu zeigen, wie Vergangenheit in Gegenwart einsickern kann, begegnen diese archäologischen Funde Carola Dertings Installationen, Videos und Performances.

Eine Ergänzung zu der bis April 2020 geöffneten Ausstellung "Sehnsuchtsräume. Berührte Natur und besetzte Landschaften" bildet die Werkschau "Durchwanderte Kreisläufe" von Michael Höpfner. Der aus Krems stammende Künstler wandert seit 20 Jahren durch entlegene Regionen und hält unwirtliche Landschaften in Schwarz-Weiß-Fotos fest. Dabei erzählt er auch von der Gleichgültigkeit der Natur jenseits jeglicher romantischer Idylle.

Die Ausstellungen "Ich bin alles zugleich. Selbstdarstellung von Schiele bis heute" (bis 16. 8.) und "Franz Hauer. Selfmademan und Kunstsammler der Gegenwart" (bis 16. 2.) sind weiterhin in der heuer im Mai eröffneten Landesgalerie Niederösterreich zu sehen. Somit gibt es derzeit dort fünf Ausstellungen.

Im nahen Forum Frohner in Krems geht es bei "Somewhere in the World" um afrikanisch-niederösterreichische Begegnungen (bis 5. April). Die Künstlerin Gerlinde Zeilner stellt in der Artothek NÖ aus.

