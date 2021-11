Krisen? Helden? Haderer zeigt seinen "Kosmos" in Linz

Das Linzer Schlossmuseum holt die Ausstellung zum 70. Geburtstag von Gerhard Haderer nach.

Sie hatten den Fuß am Gas und die Mode fest im Griff: Das waren die "Helden von heute", deren Vorliebe für den schönen Schein Popstar Falco im Jahr 1981 besang. Ein modisches Weltbild attestiert aber auch Karikaturist Gerhard Haderer jenen "Helden von heut", die er im April 2021 gezeichnet hat. Die Anzüge sitzen eng, die Models werfen scharfe Schatten an die Wand, und der Werbespruch des Unternehmens "Kurz - Turquoise Characters" verspricht: "So kriegst eh, was Du willst". Die Karikatur ...