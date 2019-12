Künstler Cattelan ist die verspeiste Banane egal

Seine Banane als Kunstwerk wurde kürzlich verspeist - der Künstler Maurizio Cattelan (59) sieht das gelassen. "Es ist mir total egal, dass sie gegessen wurde, denn was zählt, ist nur die Idee", sagte der Italiener der Zeitung "Corriere della Sera" (Dienstag). Der Aktionskünstler David Datuna hatte auf der Kunstmesse Art Basel in Miami die mit Klebeband an der Wand befestigte Banane verzehrt.

SN/APA (AFP/Archiv)/MIGUEL MEDINA Cattelans Kunstwerk wurde Teil einer anderen Kunstaktion