Künstler Till Nowak im Nexus: Wenn deine Kunden George Lucas und Francis Ford Coppola heißen

Mit der Ausstellung "Verwirklichkeit" stellt das Nexus in Saalfelden auch das Konzept für seine Kunsthalle neu auf.

In Einladungen zur Eröffnung einer Ausstellung heißt es gerne: "Der Künstler/die Künstlerin ist anwesend!".

Das traf auch in diesem Fall zu. Mit Einschränkungen. Denn Till Nowak war "nur" per Videobotschaft dabei. Und zwar bei der Vernissage zu seiner Ausstellung. Sie trägt den Titel "Verwirklichkeit." Die Begründung der Absenz klang plausibel und einleuchtend. Claus Friede, Kurator der Ausstellung sagte im Rahmen des Eröffnungsabends in der Kunsthalle Nexus : "Till hat gerade einen Job für Francis Ford Coppola zu erledigen."

...