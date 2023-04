Künstlerin Marinella Senatore plant Stadt-Choreografie: Wie bewegt sich Salzburg?

Sie sucht "die Energie der Stadt": Marinella Senatore stellt im Museum der Moderne aus - und plant eine Parade mit Salzburgern.

Darf man? Oder darf man nicht? Wenn Objekte in einem Museum so wirken, als ob sie zum Ausprobieren einladen, ist oft trotzdem Vorsicht geboten. Solche Zweifel aber räumt Marinella Senatore mit bunten Aufforderungen schnell aus: "Dance First, Think Later" (dt.: erst tanzen, dann nachdenken), steht in Neon-Buchstaben über einer knallrot gestrichenen Bühne, die mitten in einem Raum des Museums der Moderne auf dem Mönchsberg aufgebaut ist. Nebenan steht ein ebenso vielfärbig illuminiertes Podest, dessen Schriftzug eine Gemeinschaft der Körper ("Bodies ...