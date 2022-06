Kunst betrifft einen Notfall

Fünf Künstler aus der Ukraine vermitteln im und am Lentos in Linz in Kurzfilmen, Aquarellen, Zeichnungen und in einer Installation Eindrücke aus einem Land im Krieg.

"Notfall-Eingriff" bezeichnet das Linzer Lentos die als Reaktion auf den Krieg in der Ukraine organisierte Präsentation von Werken fünf ukrainischer Künstler im Außenraum und im Foyer des Museums an der Donau. Eines davon ist ein Gestänge, das man sogleich als Sessel oder Stockerl wahrnimmt, um sich niederzulassen und die Mitteilungen auf den Bildschirmen in der Glasfassade zu studieren. Doch die Künstlerin Anastasiya Yarovenko, deren Werke in Vorjahren unter anderem von der Salzburger Galerie Mauroner gezeigt worden sind, stellt nur die ...