Kunst, die Blickwinkel verschiebt und irritiert

Riesenhafte Porträts mit Bildfehlern und Zeichnungen, die im Raum schweben: In Salzburg und Hallein zwingen Ausstellungen zu genauem Hinsehen.

Wann ist eine Zeichnung eine Zeichnung? Wer bei dieser Frage nur nach Stift und Papier verlangt, denkt zu kurz. Ein Schlagbohrer und Aluplatten können auf überraschenderen Wegen zum Ziel führen. "Kalligrafie mit Bohrmaschine" heißt eine Werkgruppe von Tina Graf. Mit Werkzeug aus dem Baumarkt legt sie darin neue Zugänge zu einem traditionellen Genre frei. "Kalligrafie hat ja eigentlich etwas Leichtes, Filigranes", erzählt die in Taiwan geborene, in Salzburg aufgewachsene und in Wien lebende Künstlerin. In den fünf Arbeiten ihrer Serie ...