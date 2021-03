Kunst-Installation in der Galerie Eboran: Wer auf dem Schlauch steht,kann neue Einsichten gewinnen

1000 Meter Schlauch haben die Mitglieder des Atelier /// in der Galerie Eboran verlegt. Besucher können das Wasser und ihre Gedanken auf den langen Weg schicken.

Er ist schwarz, schmal und elastisch und zieht mühelos seine Kurven durch die Galerie Eboran. Seine orangefarbenen Rallye-Streifen lassen ihn wirken wie ein Zubehör aus einem Rennstall. Tatsächlich erfüllt der Schlauch, den die Mitglieder der Halleiner Künstlergruppe Atelier /// (sprich: Atelier drei) in einem verschlungenen Parcours kreuz und quer in dem Kunstraum in der Ignaz-Harrerstraße verlegt haben, eine konträre Aufgabe: Er bremst eine Tätigkeit, dies sonst schnell geht und verleitet die Besucher, während des Händewaschens ruhig auch den einen oder ...