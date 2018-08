Geld ist wie Kunst: Es funktioniert nur für jene, die etwas wissen und darauf vertrauen.

Das eine schaut aus wie eine Dollarnote, ist aber bloß ein grün bedruckter Zettel. Wo auf einem Dollar "In God we trust" stehen müsste, hat der italienische Künstler Stefano Cagol "In art we trust" hingedruckt. Man kann dies als dreiste Irreführung verstehen, als blasphemische Anmaßung oder als klug verbrämten Hinweis, dass Gottesglaube, Kunst und Geld dieselbe Basis haben: Vertrauen.