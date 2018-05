Kunst über den Dächern: Der "Höhenrausch" lässt in die Tiefe blicken

Große Aussicht, gepaart mit Einsichten in die zeitgenössische Kunst: Das ist das Erfolgsrezept des Parcours über den Dächern von Linz.

Groß und mächtig sieht er aus der Ferne aus, bei näherer Betrachtung wirkt er allerdings auch mächtig zerbrechlich: Aus den Wracks kleiner Fischerboote, die das Meer anschwemmte, hat der kubanische Künstler Alexis Leyva Machado seine überlebensgroße menschliche Figur gefertigt. Auch Metall, Netze, Fischblut und Fischerschweiß sind als Materialien, aus denen der hockende Riese geformt ist, angeführt. An die Hoffnungen und die Gefahren, die mit dem Weg über das Meer verbunden sind, mahnt die Skulptur. Dass "Der Denker" aber nicht an einem Ufer wacht, sondern hoch über den Dächern von Linz, liegt an dem Kunstformat, in dem er seit gestern, Donnerstag, gemeinsam mit Arbeiten von rund 40 weiteren Künstlern zu sehen ist.