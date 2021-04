Kunst und Rassismus: Wenn die Welt nicht mehr weiß ist

Wie geht die Kunst mit Rassismus um? In Salzburg weckt die Ausstellung "This World Is White No Longer" nicht nur Assoziationen an den Fall George Floyd.

Auf den ersten Blick wirken die Bilder niedlich, auf den zweiten wird die Gewalt sichtbar, von der sie erzählen: In einem Film stellt US-Künstlerin Kara Walker Szenen von Rassenunruhen in den USA des 19. Jahrhunderts nach. Die Sklaverei war nach dem Bürgerkrieg abgeschafft, doch die einstigen Sklaven waren rasch in der nächsten Unterdrückungsspirale gefangen. Die Ironie ist in Walkers Werk deutlich: Mit silhouettenhaften schwarzen Scherenschnitten macht sie die Klischees sichtbar, auf deren Grundlage Unterdrückung nicht nur damals funktionierte. ...