Kunsthistorisches Museum: Beethoven konnte wenige bewegen

Die Ausstellung "Beethoven bewegt" im Kunsthistorischen Museum in Wien wäre jetzt die letzte Woche geöffnet. Mit dem verlängerten Lockdown wird das Resümee bitter: Weniger als die Hälfte der Tage von 29. September bis 24. Jänner war sie zugänglich, das aufwendige Vermittlungsprogramm - sei's Kooperation mit Wien Modern, Frühstücksmatineen oder Kinderworkshops - war abgesagt. Vor der Pandemie waren 100.000 bis 130.000 Besucher erwartet worden, nun sind's davon bestenfalls ein Fünftel. Es bleiben nur: zwei Videos mit Kuratoren auf der Website, ein Podcast, der Katalog im Onlineshop sowie am Donnerstag, 21. Jänner, ein Künstlergespräch über Zoom mit Guido van der Werve. Im Bild: John Baldessaris "Beethoven's Trumpet (with Ear) Opus # 133". Bild: SN/ Bild: SN/ Bild: SN/KHM-verband

Quelle: SN