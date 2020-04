So lang leer war die Prunktreppe, die zu Gemälden von Tizian, Rubens und Vermeer führt, in Friedenszeit noch nie.

Wegen Covid-19 ist das größte und prestigeträchtigste Museum Österreichs in einen nie da gewesenen Frühjahrsschlaf gefallen. Paul Frey ist Kaufmännischer Direktor des Kunsthistorischen Museums (KHM) in Wien, zu dessen Verbund auch Weltmuseum, Musiksammlung, Schatzkammer, Wagenburg, Theatermuseum sowie in Innsbruck das ...