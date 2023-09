Egal ob Todsünden oder Apostelgeschiche: Tapisserien wurden begehrt, weil ein Italiener vom Ehrgeiz angestachelt war.

„Die Trägheit“ aus der Serie der sieben Todsünden, Entwurf von Pieter Coecke van Aelst um 1533/34, hergestellt in Brüssel um 1548/49 aus Wolle, Seide und Edelmetallfäden, derzeit in der Ausstellung „Raffael – Gold & Seide“.

Der Schlaf, der die Schnecke in seinem Fahnenwappen trägt, zieht einen wundersamen Festzug an. Auf goldenem Wagen thront die personifizierte Trägheit. Ihr Füßchen hat sie so keck nach vorn gestreckt, als hätte sie soeben die Schönheit ihrer Zehen bewundert. Entzückt ...