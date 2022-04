Kunstmesse Art & Antique öffnet wieder: "Die Vorfreude ist groß"

Nach zwei Jahren Zwangspause gibt es parallel zu den Osterfestspielen auch die Kunstmesse Art & Antique wieder. Veranstalter und 35 Kunsthändler zeigen sich optimistisch.

Der Blick ist zärtlich, die Szene innig: Maria hält auf einem Gemälde des Barockmalers Guercino ihr Neugeborenes friedlich im Arm. Leid, Tod und Auferstehung, die zentralen Themen der Osterwoche, wirken noch weit weg.

Das Werk, das der Künstler um 1621 noch in Caravaggio-Manier malte, existiere in zwei Varianten, erläutert Kunsthändlerin Dorothea Apovnik beim Rundgang durch die vorösterliche Kunstmesse Art & Antique in der Residenz. Das zweite Werk befinde sich im Städel-Museum, erzählt die Wiener Galeristin. An ihrem Messestand ...