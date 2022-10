Kunstprojekt bringt Farbe in die Kirche

Mit abstrakten Bildern zu zwölf Heiligenfiguren in der Kollegienkirche will ein Künstlerduo auch deren Botschaften ins Heute holen.

Zum strahlend hellen Innenraum der Salzburger Kollegienkirche stehen sie in einem auffälligen Kontrast: Dunkel sind die meisten der Heiligenfiguren, die in den Nischen des bedeutenden Barockbaus über den Köpfen der Kirchenbesucherinnen und -besucher positioniert sind. In seinen Plänen habe der Architekt Johann Fischer von Erlach die Figuren eigentlich gar nicht vorgesehen, erzählt Christian Wallisch-Breitsching, der Verwaltungsdirektor der Kollegienkirche. Im Lauf des 18. Jahrhunderts seien aber immer mehr Heilige in die Kirche eingezogen, nicht nur universitäre Schutzpatrone, "sondern auch viele Volksheilige".

...