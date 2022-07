Kunstraum pro arte zeigt neue "Abenteuer des Strichs"

In Hallein knüpfen drei Künstler an Rudolf Hradils Werk an.

SN/pro arte Klara Kohler

Zum Dialog zwischen verschiedenen künstlerischen Positionen anregen - das ist das Ziel der aktuellen Sommerausstellung "Speicherkraft" des kunstraum pro arte in Hallein, die in Zusammenarbeit mit der Grafischen Werkstatt im Salzburger Traklhaus entstanden ist. Zwei Künstlerinnen und ein Künstler setzen sich mit den Werken des bedeutenden Salzburger Malers und Druckgrafikers Rudolf Hradil auseinander. Sie wählten jeweils ein Werk aus, mit dem sie in Dialog traten. Daniela Kasperer, Klara Kohler und Martin Gredler machen dabei ihre individuellen Blickweisen auf Hradils Arbeiten sichtbar und schaffen eine Ausstellung mit "vielseitigen und künstlerisch höchst persönlichen Blickweisen", wie es in der Ankündigung heißt. Entstanden seien dabei sowohl Serien, die Hradils Ansätze weiterdenken, als auch Werke, die ihnen bewusste Gegenpole entgegensetzen. Die "Abenteuer des Strichs", die nicht nur Hradils Arbeiten ausmachen, werden so in gewisser Weise zu neuem Leben erweckt und schaffen Platz, den Künstlern beim Denken und Arbeiten zuzusehen.



Ausstellung:"Speicherkraft. Grafik und Multiple aus der Grafischen Werkstatt", Hallein, Kunstraum pro arte, 8. 7. bis 27. 8.