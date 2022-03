Kunstspenden helfen Familien in Notlagen

Künstlerin Lotte Ranft signiert in Salzburg hre Druckgrafiken

Von den intensiven Farben geht etwas Kraftvolles aus: "Frauen-Herrschaft" hat die Salzburger Künstlerin Lotte Ranft eine Grafik aus ihrer aktuellen Frühlingsserie genannt. "Ich glaub an mich" heißt ein zweites Motiv aus der Reihe, "Frauen sehen dich" das dritte.

"Frauen helfen" könnte indes über der Aktion stehen, bei der diese und weitere Bilder gegen Spenden zu erwerben sind - von Lotte Ranft auf Büttenpapier gedruckt und handsigniert.

Mit der "Kunst-Spenden-Aktion" unterstützt der Lions Club Salzburg Amadea Familien in Not. Die Zahl der Anfragen sei auch durch die Pandemie deutlich gestiegen, teilt der Club mit.

Im Rahmen der Osteraktion können die Motive über die Internetseite gewählt werden (Mindestspende 150 Euro). An zwei Terminen signiert Lotte Ranft die Drucke persönlich: Die Signierstunden finden am nächsten Freitag (8. 4., 17 Uhr) sowie am Gründonnerstag (14. 4., 17 Uhr) auf der Terrasse des K+K Hotels am Waagplatz statt.



Info:salzburg-amadea.lions.at