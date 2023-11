Lässt sich ein Krimi in Kunst übersetzen?

Nika Kupyrova hat sich von Agatha Christie zu einem Video und Skulpturen inspirieren lassen.

Die gebürtige Ukrainerin Nika Kupyrova wird für ihr Kunstwerk "Woman in Green" am Montag in St. Virgil mit dem Kardinal-König-Kunstpreis der Erzdiözese Salzburg ausgezeichnet.

Wie kamen Sie auf Agatha Christie? Die englische Krimiautorin ist derzeit nicht hip. Nika Kupyrova: Ich arbeite gern mit Literatur und mit ungeplanten Entdeckungen: Man liest etwas und findet es interessant - oft weiß ich nicht, warum. Manchmal landet etwas in der Schublade der Erinnerung, dann tauchte es auf und passt in ein Projekt. Ich mag diese Überraschungen und unerwarteten Referenzen. Es gibt Bücher, die jeder zitiert, und es gibt fast versteckte.

Der Krimi "Das Eulenhaus" ist 1946 erschienen. Wann haben Sie den gelesen? Das ist lange her, da war ich zwölf oder 13 Jahre alt. Ich wollte damals Englisch üben und hab ihn mithilfe eines Wörterbuchs gelesen. Einerseits hat mir dieser klassische Landhausstil gefallen, das hat etwas Charmantes. Andererseits ist mir dieses Buch im Kopf geblieben, weil eine Protagonistin, nämlich Henrietta, eine Künstlerin ist. Das war für mich die erste Begegnung mit der Idee der Künstlerin, wie sie von der Gesellschaft gesehen wird.

Wie entsteht aus einer Krimifigur ein Kunstwerk? Ein Krimi ist eine lineare Erzählung: Man darf nicht auf die letzten Seiten schauen, sonst ruiniert man das Lesevergnügen. In der bildenden und installativen Kunst ist das anders: Die darf man in unterschiedlichen Richtungen entdecken, da gibt es kein Von-Anfang-bis-Ende. Jeder kann so viel Zeit investieren, wie er will. Das ist ein interessanter Kontrast. Daher versuche ich, das vom Einen zum Anderen zu übersetzen - es ist nicht einfach und es treten interessante Fehler auf, die etwas über beide Medien offenbaren.

Wie lässt sich das Ergebnis der Übersetzung beschreiben? Das ist eine Rauminstallation mit mehreren Teilen. Ein Teil ist ein Film, der mit jenem Kapitel von Agatha Christies Roman spielt, in dem Henrietta wie in einem inneren Monolog vorgestellt wird. Ich habe daraus eine Textcollage gemacht, die für die Tonspur des Films verwendet wird - über einen Tag im Leben einer Künstlerin, wenn sie versucht, ein Werk zu realisieren. Erst funktioniert das, dann plötzlich nicht mehr. Es scheint ein nie endender Prozess zu sein. Diese Videoarbeit war der Ursprungspunkt. Dazu kommen mehrere Einzelteile mit bildhauerischen Assoziationen über eine Frau als Künstlerin, über Erfahrungen in der Gesellschaft als Frau und Künstlerin.

Was haben die anderen Werke mit Henrietta zu tun? Nichts Unmittelbares. Das ist nicht logisch, sondern assoziativ. Es geht um Denkmuster oder um das Milieu dieses Krimis. Dazu passt das zweite Buch, das dieses Projekt inspiriert hat: "The Strange and Beautiful World of Orchids" aus dem Jahr 1972. Dieser Orchideenkatalog hat mich zum Nachdenken gebracht über die Besessenheit der englischen Oberschicht durch seltene Orchideen im 19. Jahrhundert, das Orchidelirium. Das englische Landgut ist ein Modell einer Klassengesellschaft: Während ein Gärtner für Gartenarbeit angestellt ist, betreibt die Dame des Hauses das Gärtnern als Hobby. Orchidelirium ist zugleich eine Geschichte der Emanzipation: Mit der Ankunft tropischer Orchideen wird Botanik von einer Freizeitbeschäftigung für Frauen zur ernsthaften wissenschaftlichen Tätigkeit.

Wie assoziieren Sie das in "Woman in Green"? Die Kunstwerke basieren auf den Seiten des Buches, wobei Scans der Seiten und Umrisse der Orchideen verwendet werden, um die Formen der Skulptur zu entwickeln. Aber sie verweisen auch auf die Figur der Henrietta: Ich verwende Stahl und Beton, klassische Materialien für Kunst von Männern. Mit Blick auf die Selbstlegitimierung als Künstlerin ist das ein bisschen ironisch gemeint: Wie einst ist es für eine Frau immer noch nicht leicht, als Künstlerin ernst genommen zu werden.

Was von "Woman in Green" zeigen Sie in Salzburg? Es wird eine kleine Auswahl, etwa sechs Teile. Ich sehe diese Arbeit nicht so sehr als Einzelstücke, sondern es ist immer eine Erzählung ausgehend von dem Video. Das erste Mal habe ich das Projekt im Bildraum 07 in Wien ausgestellt, da waren es sogar zwei Räume, von denen ein Raum ausschließlich für die Filmprojektion vorgesehen ist.

Lässt sich "Woman in Green" als Kunstwerk erwerben? Das ist nicht als eine Installation oder ein Werk gedacht. In diesem Projekt gibt es mehrere Serien - die Metallobjekte, die Betonskulpturen, die Fotoarbeiten. Für jede habe ich eine eigene Methode entwickelt. Es gibt keine fixe Zahl von Arbeiten, die zusammengehören. Wenn jemand es für seine Sammlung will, könnten es einzelne Teile sein. Aber ich schlage immer vor: Bitte mehr als ein Stück! Denn meine Arbeit passiert im Dialog zwischen Objekten und Medien im Raum.

Seit wann sind Sie in Wien? Seit 2009. Damals brachte mich die Einladung zur Teilnahme an einer Ausstellung hierher und es hat mir gut gefallen. Bis ich 2013 an der Angewandten mit dem Studium von Transdisziplinärer Kunst begonnen habe, war ich selbstständig als Künstlerin tätig. Zuvor hatte ich in Schottland am Edinburgh College of Art und an der Universität der Künste in Island studiert. 2016 schloss ich das Studium in Wien ab.

Ich bin auch oft in Prag, wo ich aufgewachsen bin, und arbeite viel in der tschechischen Kunstszene.

Stammen Sie nicht aus Kiew? Doch, aber ab der 2. Klasse Volksschule bin ich in Prag aufgewachsen.

Fühlen Sie sich als Ukrainerin, Tschechin oder Österreicherin? Das ist eine komische Frage. Ich habe keine Antwort. Ich habe keine Nationalität in meinem Gefühl.

Sie sprechen alle drei Sprachen? Ukrainisch kann ich nicht so gut. In meiner Familie und in der Hauptstadt Kiew, wo ich aufgewachsen bin, haben wir mehr Russisch gesprochen - es war auch eine andere Zeit. Meine besten Sprachen sind also Russisch, Tschechisch, Englisch und Deutsch. Ich arbeite viel mit Sprachen und seit vielen Jahren auch als Übersetzerin von Texten über Künstler und für Kataloge.