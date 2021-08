Leon Löwentraut im Interview: Gehypter Jungmaler hat Großes vor

Leon Löwentraut ist 23 Jahre alt. Für seine Bilder werden fünfstellige Summen hingeblättert.

Leon Löwentraut hat früh angefangen, sich und seine Kunst zu Markte zu tragen: Mit sechs Jahren begann er zu malen, mit elf war ihm klar, dass er nur noch Kunst machen will. Schon als Schüler hat er Gemälde verkauft. Seit 2015 werden seine Bilder, in denen die Farben wie aus der Feuerwerksbatterie knallen, in Galerien in London, Singapur oder New York gezeigt. Seit dieser Woche überrascht das Bayerische Nationalmuseum in München mit einer Schau des gehypten Jungmalers: ein expressiv-dekorativer Mix ...