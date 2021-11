Leopold Museum: Wie verlogen kann eine Fotografie sein?

Ein Abbild und ein Satz können niemals wahr sein, weil sie immer unvollständig sind.

Wer mit dem Finger einen Auslöser bedient, um das Gesehene in ein Foto zu bannen, kann doch nicht lügen! Doch, erwiderte der Philosoph Ludwig Wittgenstein: "Die Wahrheit ist: Die Photographie lügt immer. Oder sie lügt nur in seltenen Ausnahmen nicht." Mit dieser Art von Lüge spielte er, indem er seinen Begleiter auf einer Frankreich-Reise so fotografierte, als suchte da ein Gangster oder ein Detektiv aus dem Chicago der 1930er-Jahre seinen Verfolger.

Die Lüge im Sinne Wittgensteins wäre auch ...