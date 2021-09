Liebe befreit ein Mädchen

Dank einer spektakulären Restaurierung hat der siegessichere Amor wieder Einfluss bekommen.

Eine wagemutige Freilegung in einem Bild Jan Vermeers ist gelungen. Amor steht nach fast 300 Jahren wieder über dem "Brieflesenden Mädchen" und gibt zwei Andeutungen: Vermutlich enthält der Brief, in den das Mädchen versunken ist, eine Liebeserklärung. Und dass der stets siegreiche Liebesgott auf eine Maske tritt, könnte den bedächtigen Blick der Frau auslösen: Amor verwehrt mit seinem Fußtritt auf das Symbol der Verstellung für diese angebahnte Liebe jede Täuschung. In martialischer Pose fordert er Treue und Ehrlichkeit.

...