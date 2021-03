Lockdowns machen Ausgestelltes unsichtbar

Eine hochkarätige Schau russischer Impressionisten wird nach Potsdam nun auch in Baden-Baden wegen Covid-19 ausgebremst. Eigentlich sollte ab Samstag im Museum Frieder Burda "Impressionismus in Russland" gezeigt werden. Doch so wie in vielen anderen Museen muss die Eröffnung abgesagt werden. Die finanziellen Einbußen sind immens. "Dafür gibt es keine Ausfallversicherung", sagt Direktor Henning Schaper. Die staatlichen Coronahilfen kämen zwar an, aber "sie decken keinesfalls die Verluste durch Ausfälle der Nichtöffnung". Nach Angaben Schapers erleidet das private Museum Einbußen im "sechsstelligen ...