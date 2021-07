Lyonel Feininger: Ein scheuer Maler wandert zwischen Welten

Lyonel Feininger, bedeutender Künstler des 20. Jahrhunderts, wurde vor 150 Jahren geboren.

Vielleicht war es gar nicht verkehrt, dass die Eltern kaum Zeit für ihn gehabt hatten. Andernfalls wäre Lyonel Feininger womöglich in einem Orchester versauert oder wie sein Vater als Sologeiger durch die Lande gezogen, statt zu einem der bedeutendsten Künstler des 20. Jahrhunderts zu werden. Das gelang ihm durch ein nonchalantes Vermitteln zwischen gegenständlicher Maltradition und abstraktem Aufbruch sowie zwischen Romantik und Kubismus.

Der am 17. Juli 1871 in New York geborene Carl Léonell Feininger hat zudem das ...