MAK zeigt Mode von Susanne Bisovsky im Geymüllerschlössel

Mit Kreationen von Susanne Bisovsky setzt das MAK ab morgen, Samstag, seine Reihe "(Con)temporary Fashion Showcase" fort. Die gebürtige Linzerin und ehemalige Absolventin der Universität für angewandte Kunst betreibt einen Salon in der Beletage einer ehemaligen Seidenmanufaktur in Wien-Neubau. Gezeigt werden zwischen 2003 und 2022 entstandene Stücke, die ihre "spielerische und fundierte Annäherung an Mode, handwerkliche Techniken und Kostümkunde" zeigen, wie es heißt.

SN/APA/Atelier Olschinsky Susanne Bisovsky: Ensemble aus der Innocentia-Kollektion

Die einstige Studentin von Helmut Lang arbeitete später für ihn, aber auch für Jean Charles de Castelbajac, Sportalm, Austrian Embroideries oder Kathleen Madden. 2020 wurde sie mit dem Outstanding Artist Award in der Sparte Mode ausgezeichnet. Im MAK waren 2005 unter dem Titel "Austrian Look" zwölf Kreationen von Bisovsky zu sehen. Nun ist - kuratiert von MAK-Kustodin Lara Steinhäußer - auch der "Wiener Chic" das Thema. "Sie präsentiert ihre idealtypische Weltstädterin als eine Art Huldigung und idealisierte Personifikation ihrer Vorstellung von Wien, wo sie seit über drei Jahrzehnten lebt und arbeitet", verheißt die Ankündigung, die auch auf das "stete Augenzwinkern" verweist, mit der sie historische Versatzstücke und Zitate in die Gegenwart transponiert. Gezeigt wird aber auch ein Bühnenkostüm von der Mailänder Scala (2017), eine grüne Spencerjacke mit floralem Druckmuster und ein floral gemusterter Teppichstoffrock für "Der Freischütz". (S E R V I C E - "(Con)temporary Fashion Showcase: Susanne Bisovsky", MAK Geymüllerschlössel, Pötzleinsdorfer Straße 102, 1180 Wien von 11. Juni bis 28. August, samstags und sonntags, 10-18 Uhr. Zur Ausstellungseröffnung am Samstag um 17 Uhr präsentiert und signiert Bisovsky ihre Publikation "Wiener Chic. Mode für eine große Stadt". www.mak.at ; www.bisovsky.com/)