Margherita Spiluttini im Fotohof: Und immer schaut uns irgendwo eine Kamera nach

Salzburg: Im Fotohof zeigt eine Schau, wie Margherita Spiluttini mit Fotografie alle Lebensbereiche berühren kann.

Man traut seinen Augen nicht. Was so stutzig macht, sind nicht die Kameras im öffentlichen Raum, die auf den Fotos zu sehen sind. Manchmal tauchen die Kameras ganz prominent auf, manchmal ducken sie sich verstohlen in einen Winkel. Man hat sich heute an eine Welt der Überwachung gewöhnt, die Sicherheit suggerieren will. Was stutzig macht: Die schwarz-weißen Bilder an einer Wand im Salzburger Fotohof sind nicht von heute. Sie sind aus dem Jahr 1983. Sie gehören zu einer Serie namens ...