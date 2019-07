Was tun, wenn das Korsett aus Pflichten und Normen zu eng wird? Dafür hat die Künstlerin Margot Pilz eine Bildsprache gefunden.

"Frauenpower" war das erste Wort, das bei der Eröffnung der Ausstellung im Kunstraum Pro Arte in Hallein laut wurde. Galerieleiterin, Kuratorinnen, Leiterin der Kulturabteilung des Landes - alle Honoratioren in diesem Festakt für die Künstlerin waren weiblich. Und was für ...