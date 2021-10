Margot Pilz: "Kunst und Leben sind untrennbar"

Margot Pilz hat stets auf das reagiert, was ihr begegnet ist: von grapschenden Professoren, Adam und Eva bis zum eigenen Altwerden.

Diese unermüdliche, aufgeweckte Frau? Keiner würde ihr 85 Lebensjahre abnehmen. Margot Pilz sitzt schräg auf dem Tisch und bietet Schokostäbchen an - daneben ihre Installation, die "Kaorle am Karlsplatz" heißt und nun in der Kunsthalle Krems aufgebaut ist. Hier ist seit dem Wochenende ihre bisher größte Ausstellung zu sehen.

Zwei Tage vor der Eröffnung war sie noch nackt im großen Saal der Kunsthalle gesessen: für die Fotoserie "Am Podest". Denn: "Ich dachte mir: Wahnsinn, da musst du performen! ...