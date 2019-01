Maria Lassnig und Arnulf Rainer: Kunst übermalt eine Liebe

Mann oder Kunst? Im Zweifel entschied sich Maria Lassnig gegen den Mann, obwohl einer - nämlich Arnulf Rainer - sie sehr inspiriert hat.

Zwei Menschen können einander in Liebe beflügeln, in der Gemeinsamkeit des Wollens sogar Berge versetzen und trotzdem ein Leben lang disparat bleiben. Von so einem konträren Zusammenspiel eines Liebespaares wird ab heute, Freitag, im Lentos in Linz erzählt: von Arnulf Rainer und Maria Lassnig. Jeder ist längst ein Grande der österreichischen Kunst und international kanonisiert.