Messe "a brief affair" in Salzburg: Eine kurze Affäre fördert die Kunst

Eine junge Messe bringt frischen Wind in die Stadt - und Kunstregen.

Auch so kann das Leiden am Salzburger Schnürlregen kuriert werden: An der Fassade des Gebäudes, in dem die Galerie 5020 untergebracht ist, hat die Halleiner Kunstgruppe Atelier III ein System von Gummischläuchen installiert. Über ausgewählten Fenstern münden die Schläuche in Sprinklern. Aus ihnen sprüht das Wasser fein und unablässig in Richtung Boden. Doch es ist auch ein Mechanismus eingebaut, mit dem das Dauernieseln gestoppt werden kann: Sobald jemand eines der Fenster aufmacht, hört der Kunstregen davor auf.

Bis ...