Mirela Baciak ist neue Leiterin des Salzburger Kunstvereins

Kuratorin Mirela Baciak übernimmt im Juli Leitung des Salzburger Kunstvereins.

Die 1987 in Warschau geborene Mirela Baciak die Leitung des Salzburger Kunstverein. Bisher war Baciak als Kuratoren im Bereich der bildenden Kunst - zuletzt beim steirischen herbst Festival in Graz - tätig. In Salzburg ist sie für fünf Jahre als Direktorin des Kunstvereins bestellt. Baciak sagte am Mittwoch bei der Vorstellungspressekonferenz über ihre Arbeit: "Die Vision, die ich für den Salzburger Kunstverein entwickelt habe, ist die einer dynamischen und engagierten Institution, die auf gesellschaftliche Herausforderungen reagierte sowie gegenwärtige Kunstdiskurse berücksichtigt und erweitert." Die Präsidentin des Kunstvereins, Gerda Ridler, freue sich, dass man mit Baciak "eine junge engagierte Kuratoren gewonnen habe, die in ihrer kuratorischen und forschenden Praxis einen besonderen Fokus auf Fragen wie Inklusion und Diversität, dem Aufbau nachhaltige Beziehungen und der Zugänglichkeit für verschiedene Gemeinschaften Publikumsgruppen legt".

Interessiert sei Baciak nach eigner Aussage "an weitreichenden, künstlerischen und kuratorischen Projekten, die Nachhaltigkeit bedenken und von den Werten des Lernens und des Teilens getragen werden". Der Kunstverein solle ein Ort werden, "der uns zusammenbringt, um die Kunst zu feiern und uns stets ihre zentrale Rolle in unserem Leben neu überdenken lässt". Sehr wichtig sei für sie auch ein diverses Publikum und diverse Gemeinschaften, weshalb sie neben einem international ausgerichteten Ausstellungsprogramm auch neue "das Haus belebende" Formate einführen.