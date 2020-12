Mit einer App ins gelobte Land: Still, still, weil's Handy nie schlafen will

Wo ist das Paradies? Ein paar Klicks entfernt am Smartphone, wenn man sich auf das Kunstprojekt von Christiane Peschek einlässt.

Da ist nur ein Weg, der nach Eden führt. Darauf wird deutlich hingewiesen: "Reboot is not an option", steht da, bevor der Weg ins Nachdenkliche beginnt. Es wird kein zweites Mal gelebt in der Kunst von Christiane Peschek. Die gebürtige Salzburgerin hat sich "Eden" als eine App für das Smartphone ausgedacht. Im Gegensatz zur Dauerrotation und Dauerbeschallung, die die digitale Welt sonst bereitstellt, ist "Eden" eine Ausnahme. Wer sich auf die Reise nach Eden einlässt, auf eine Art Sinnsuche, kann ...