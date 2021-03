Mit jungem Schiele wird in Krems eröffnet

Welche drei Jahrzehnte prägen Österreich? In Krems gibt es eine Antwort.

Mit einem kleinen Selbstporträt des 17-jährigen Egon Schiele beginnt in Krems eine Ausstellung mit großem Anspruch: Die österreichische Moderne wird unter zwei Bedingungen dargestellt. Es werden nur drei Jahrzehnte herausgegriffen, die - wie der künstlerische Leiter Christian Bauer sagt - "explosive Veränderungen gebracht haben" und bis heute relevant sind. Und fast alle der rund 150 Exponate stammen aus Privatsammlungen. Das lässt staunen: was bei Privaten zu finden ist und was Christian Bauer, der zwei der drei Jahrzehnte kuratiert hat, hat ...