Mit Lichtbomben lässt sich die Frömmigkeit rühren

Der Kremser Schmidt hat mit gefinkelten Effekten erst die Blicke eingefangen und dann Botschaften vermittelt.

Hatte da jemand eine Lichtbombe in die Höhle des frommen Mannes geworfen, bevor der Maler zum Pinsel griff? Die Helligkeit des Betenden, des Buches und des an den Tod gemahnenden Schädels wirkt irreal. Doch damit hat Martin Johann Schmidt, besser bekannt als "Kremser Schmidt", einen so heftigen Kontrast zum umgebenden Dunkel erzeugt, dass er die Blicke der Betrachter bannt. Die lassen sich von vagen Konturen im Dunkeln zum Hinschauen verführen, um sich dann der detailreichen Darstellung von katholischen Glaubensbotschaften hinzugeben.