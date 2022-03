Museum der Moderne braucht neue Führung

Direktor Thorsten Sadowsky verlässt Haus Ende Oktober 2022.

Am Freitag wird das Museum der Moderne Salzburg die letzte Etappe der Neugestaltung seines zweiten Standorts im Rupertinum abschließen. Zugleich tut sich eine neue Baustelle auf: Wie das Museum am Mittwochabend mitteilte, wird Direktor Thorsten Sadowsky die Institution im Oktober 2022 verlassen. Er übernehme "die Position des wissenschaftlichen Vorstands der Stiftung Schleswig-Holsteinische Landesmuseen Schloss Gottorf", heißt es in der Aussendung. Seit 2018, als er in Salzburg die Nachfolge von Sabine Breitwieser angetreten hatte, sei es ihm gelungen, am Museum der Moderne "einzigartige Ausstellungen" zu zeigen, teilte LH Wilfried Haslauer mit. Ebenso habe er die Fotografie-Kompetenz des Hauses und die Digitalisierung weiterentwickelt. Der Transformationsprozess des Museums bleibe auch künftig eine zentrale Herausforderung, resümiert Thorsten Sadowsky.