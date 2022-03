Museum der Moderne: Fotografie führt uns leuchtend hinters Licht

Fake oder Fakt? Im Museum der Moderne ist nordamerikanische Fotokunst zu sehen, die den Wahrheitsgehalt des Mediums hinterfragt.

Schultafel. Fernsehgerät. Videorekorder. Lehrerpult. Schlaghose. Zigarettenschachtel. Alles passt und ist perfekt ausgeleuchtet. Kein Zweifel, ein detailgetreues Erinnerungsbild aus den wilden Siebzigern. In Wahrheit hat sich Rodney Graham im Jahr 2016 in diesem Retro-Setting inszeniert. Der kanadische Fotokünstler präsentiert seine Arbeit mit dem Titel "Media Studies, '77" in einem lebensgroßen Leuchtkasten, der den Betrachter schon von Weitem wie ein Magnet anzieht. Man lässt sich schlicht hinters Licht führen.

"True Pictures?" hat das Museum der Moderne die Ausstellung mit nordamerikanischer ...