Museum in Ingolstadt widmet sich Nitschs Gesamtkunstwerk

Relikte der 20. Malaktion von Hermann Nitsch, 1987 an vier Tagen in der Secession verwirklicht und laut dem Künstler seine weltweit einzige vollständig erhaltene Malaktion, stehen ab 16. März im Zentrum einer Ausstellung in Ingolstadt. Das Lechner Museum widmet sich bis 23. Juni Hermann Nitschs "Gesamtkunstwerk" und möchte dabei "den Kosmos Nitsch in all seinen Facetten zugänglich machen".

SN/APA (Archiv)/ROLAND SCHLAGER 20. Malaktion von Nitsch im Mittelpunkt