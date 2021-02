Myanmar: Schöne Bilder im Schock

Ein Österreicher baute in Myanmar ein Fotoarchiv auf. Nun weiß Lukas Birk aber nicht, wie es nach dem Putsch weitergehen kann.

Es ist ein dramatischer Zufall: Während in Myanmar geputscht wird, hängen im Salzburger Fotohof Bilder aus dem südostasiatischen Land, das einst Burma geheißen hat. Vorgestellt wird in der neuen Reihe "Verlage zu Gast" der Fotobuch-Verlag Fraglich Publishing. Gründer ist Lukas Birk, der in Myanmar am Aufbau eines Fotoarchivs arbeitet.

Herr Birk, wie sieht es derzeit aus nach dem politischen Umsturz? Haben Sie Kontakt ins Land, wie reagieren Menschen, die Sie kennen? Lukas Birk: Die aktuelle Lage in Myanmar ...