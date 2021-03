Nachruf auf Maler und Bildhauer Anton Thuswaldner: Verneigung vor einem der Mut und Witz hatte

Salzburgs Kunstwelt trauert um einen ihrer Großen. Am Dienstagabend starb der Bildhauer und Maler Anton Thuswaldner.

Er war ein Kämpfer. Sein ganzes Leben lang. Einer, der geradeheraus sagte, was er dachte. Dazu benutzte er auch verschiedene Formen der Kunst. Zuletzt aber, da wollte er einfach nicht mehr kämpfen. Anton Thuswaldner starb am Dienstag, 2. März, gegen 21.30 Uhr. Daheim, wo er in Pflege die letzten Monate seines Lebens verbrachte. Er wurde 92 Jahre alt.

Die Musik von Franz Schubert, sie machte ihn in den Jahren seiner Pension stets bereit für den Tag. Der startete ...