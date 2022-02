Nähe und Distanz in der Galerie Eboran: Verloren im heimeligen Wohnzimmer

Mensch und Raum stehen in den Bildern von Klaus Schuster in ungewöhnlichen Beziehungen.

Mit all den Lustern und dem Teppich in goldgelben Farbtönen, mit seinem Glastisch und dem großen Fenster wirkt das Wohnzimmer eigentlich recht feudal. Aber so richtig daheim scheint sich die Frau, die allein in diesem häuslichen Ambiente sitzt, trotzdem nicht zu fühlen. Oder? Der Eindruck, dass zwischen der Porträtierten und ihrer Lebenswelt eine Distanz bleibe, täusche nicht, sagt Klaus Schuster beim Rundgang durch die Salzburger Galerie Eboran. In welcher Beziehung Figur und Grund zueinander stünden, sei eine Grundfrage der Malerei, ...