Neue Ausstellung in Salzburg: Die Renaissance erwacht in modernen Fotografien

Dorothee Golz verfremdet Gemälde der Renaissance und schafft dabei zeitlose Motive. Der Salzburger Künstler Jakob Gasteiger spielt in seiner neuen Serie mit dunklen Farbflächen. Derzeit begegnen sich ihre Werke in der Galerie L.art in der Linzer Gasse.

SN/l.art galerie/golz Das Bild „Prada-Girl“ von Dorothee Golz aus dem Jahr 2013 ist derzeit in Salzburg zu sehen.