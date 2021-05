Neue Schau im Belvedere: Was steckt hinter dem schönen Schein?

Das Obere Belvedere in Wien zeigt in der neuen Schau häusliche Idylle, familiäre Eintracht und heile Welt. Aber waren es wirklich "bessere Zeiten"?

Aufgeputzt in Taft, Tüll und zartem Schal, mit frischer, voller Blüte im schwarzen Haar - und doch: Alle Schönheit vermag nicht zu übertünchen, was Friedrich von Amerling in dem Porträt andeutet. Traurigkeit schimmert aus Augen und Gesichtszügen. Oder ist es nur Melancholie einer ins Korsett der Mode gezwungenen jungen Frau?

Solche raffinierten Mehrdeutigkeiten sind in der neuen Ausstellung im Oberen Belvedere zu entdecken. Sie ist der Malerei des Wiener Biedermeier gewidmet. Auch wenn die von Covid-19 verursachte Finanzkrise der Bundesmuseen zum Sparen zwinge, ergebe sich die Chance, die eigene Sammlung neu zu durchforsten, sagte Belvedere-Direktorin Stella Rollig am Dienstag. Mit Fragen unserer Zeit würden lieb gewordene Klischees zu jener Epoche auf den Prüfstein gestellt. Dazu hat Kurator Rolf H. Johannsen 107 Gemälde aus der Zeit 1814/15 bis 1848 thematisch arrangiert. Mit unbravem Blick ist einiges an Aufmüpfigkeit im Biedermeier zu entdecken - sei's Traurigkeit und Sehnsucht oder auch, wie in Ferdinand Georg Waldmüllers oder Peter Fendis Szenen, Sozialkritik.

Ausstellung: "Bessere Zeiten? Waldmüller und das Wiener Biedermeier", Ob. Belvedere, Wien, bis 27. Feb. 2022.