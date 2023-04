Kunstwerke, ein Buch und ein Projekt namens "#empoweredWeiberleit": Der Verein Tauriska rückt in Neukirchen starke Frauen in den Fokus.

Es ist ein neuer Anfang. Aber kein Neuland. Es ist ein Start. Und zugleich doch auch ein Blick zurück. Auf die eigene Courage und Weitsicht. Denn 1988, also vor 25 Jahren, gab es im Neukirchener Kammerlanderstall eine große Ausstellung namens "Frauen in den Hohen Tauern - Vom Korsett zum Internet". Der Verein Tauriska leistete damals wie so oft Pionierarbeit. Und rückte die Frauen und deren Weltbild in den Fokus.

Jetzt, ein Vierteljahrhundert später, ist es Zeit für ein ...